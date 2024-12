Allein an Weihnachten? Wie Dresdnern vor der Einsamkeit geholfen wird

Dresden - Etwa sieben Prozent der Deutschen verbringen Weihnachten allein zu Hause. Bei den Über-65-Jährigen sind es sogar elf Prozent. Wer in den letzten Tagen des Jahres unter der Einsamkeit leidet, dem gibt die Verwaltung eine Orientierung zur Hand.

Viele ältere Menschen verbringen die Weihnachtstage allein. (Symbolbild) © IMAGO/HalfPoint Images

Schon ein Blick in das direkte Wohnumfeld kann sich lohnen. In den einzelnen Stadtteilen bieten Begegnungsstätten regelmäßig kulturelle Veranstaltungen, Kaffee-Runden und Spiele-Nachmittage an.

Inhaber eines Dresden-Passes erhalten an den Abendkassen von Staatsoperette, Theater Junge Generation und Philharmonie je nach Verfügbarkeit gratis Restkarten und bekommen freien Eintritt in die Staatliche Kunstsammlungen. Letztere haben an den Weihnachtsfeiertagen zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.



Am Freitag (27. Dezember, ab 12.30 Uhr) können sich Senioren zum gemütlichen Rommee- und Skat-Spielen in der Alfred-Althus-Straße 2a (nahe Schwimmhalle Freiberger Platz, Eintritt: 2 Euro) treffen. Zwei Tage später findet dort auch das Sonntagscafé statt (14 bis 16 Uhr).

Wer übers Fest persönlich niemanden sehen kann oder möchte, der findet ein offenes Ohr am Hörer. Die Telefon-Seelsorge ist an den Feiertagen unter 0800/1110111 erreichbar.

Für das Silbernetz-Feiertagstelefon (Heiligabend bis Neujahr, ab 60 Jahren) wählt man kostenfrei die 0800/4708090. Das Dresdner "Telefon des Vertrauens" für Menschen in seelischen Krisen ist täglich zwischen 17 und 23 Uhr zum Ortstarif unter 0351/8041616 erreichbar.