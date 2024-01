Am helllichten Tag: Mann flext an Dresdner Mahnmal herum - Die Reaktion des Rathauses macht sprachlos

Dresden - Während vergangenen Mittwoch Tausende Bauern die Stadt mit ihren Traktoren stürmten , packte mitten auf dem Altmarkt ein Mann eine "Flex" aus und machte sich mit dem Seitenschleifer an der Gedenkstätte für die Opfer der Bombennacht und die Erinnerung an den Auslöser des Krieges zu schaffen. Am helllichten Tag raspelte er die entsprechende Sandstein-Inschrift weg - und offenbar niemand wusste Bescheid.

Am Sonntag - vier Tage nach der Tat - machte die Nachricht vom befürchteten Frevel im Netz die Runde. Das große Rätselraten: Wer steckt dahinter? Am heutigen Montag erreichte die Aufregung im Tagesverlauf ihren (vorläufigen) Höhepunkt.

Nicht mal Rathaus-Chef Dirk Hilbert (52, FDP) konnte Montagnachmittag den Sachverhalt aufklären. © Holm Helis

Noch nicht mal, als sich der Ältestenrat bei seiner Routinesitzung mit den ebenfalls rätselnden Fraktionsvertretern am Montagnachmittag (15 Uhr) im Rathaus traf, konnte OB Dirk Hilbert (52, FDP) für Aufklärung sorgen - man wisse es noch nicht.

Was das Rathaus dann aber rund eine Stunde später doch noch mitteilte, macht selbst Polit-Veteranen in Dresden, die schon viele Rathaus-Pannen erlebt haben, sprachlos.

"Die Umgestaltung der Erinnerungsstätte für die Opfer der Luftangriffe des 13. und 14. Februar 1945 geschieht planmäßig", schrieb die Stadt. Zu weiteren Details wolle man am morgigen Dienstag informieren.

"Peinlich" und "Unglaublich" waren noch das Freundlichste, was mehrere Fraktionsspitzen am Montag dazu äußerten. Eine Stadträtin: "Das ist ein Witz!"

Wie die "Umgestaltung" eines so wichtigen und sensiblen Mahnmals, über dessen Aussehen und Präsentation seit vielen Jahren diskutiert wird, so still und heimlich erfolgen kann, wird das Rathaus hoffentlich am Dienstag aufklären.