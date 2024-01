Rund 8000 Demonstranten beim Bauern-Protest in Dresden

Gegen 9 Uhr sollten die großen Korsos die Stadtgrenze erreichen, doch schon früher waren Traktoren, Laster und anderes schweres Gerät in der Landeshauptstadt unterwegs: "Ihr Ziel ist der Theaterplatz in Dresden, auf dem am Vormittag die Versammlung der Landwirte stattfinden wird", sagte Polizeisprecher Marko Laske (49) kurz nach 8 Uhr.

Die "Freien Sachsen" mussten im Abseits pöbeln, "Querdenker"-Marcus Fuchs (40) gab sich als Presse aus. © Fotomontage: dpa/ Thomas Türpe

Den "Bauernkodex", den sich die Veranstalter selbst gegeben hatten, setzten Ordner weitestgehend durch: Fahnen der rechtsextremen "Freien Sachsen" und andere Szene-Devotionalien wurden entfernt. Vereinzelt wehte aber doch noch eine Flagge der rechtsextremen Landvolk-Bewegung.

An der Kundgebung nahmen allerdings auch linksradikale Gruppierungen, wie die anarchosyndikalistische "Freie Arbeiter*innen-Union" (FAU) teil.

Ähnlich breit aufgestellt, waren die Redebeiträge: So sprach sich Sebastian Kucka (34) schockiert über die Kriegsrhetorik in manchen Chatgruppen aus: "Ich selbst habe 2022 Saatgut in die Ukraine gefahren", so der Sprecher der sächsischen "Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft" (AbL). "Mir ist es noch sehr gut in Erinnerung, was es bedeutet, in einer Kriegsregion zu überleben."

Eine andere Rednerin verglich die Bundesrepublik mit der DDR und bemühte den Widerstandsartikel des Grundgesetzes. Damit zeigten sich nicht alle Demonstranten einverstanden.