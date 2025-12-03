Neuer Brunch-Spot in Striesen: Warum man hier für den guten Zweck Matcha trinken kann
Dresden - In Striesen eröffnet am Mittwoch ein neuer Brunch-Spot. Wo sich Kunden früher unter die Sonnenbank im Solarium legen konnten, entstand in den vergangenen Monaten das "Alma Daily Brunch"-Restaurant.
Eine sechsstellige Summe investierte Inhaber Benjamin Biedlingmaier (39) in den Umbau auf der Borsbergstraße 18C. Der Sternekoch betreibt zudem noch am Theaterplatz das Restaurant Opera.
In seinem neuen Lokal in Striesen will er vor allem "einfach und qualitativ hochwertiges Essen" anbieten, wie er TAG24 verriet.
Aber auch vom Standort ist er überzeugt. "Die Borsbergstraße hat viele Vorteile." Die Parkplatzsituation, die Haltestelle vor der Tür und das Umfeld seien ausschlaggebende Punkte gewesen. Insgesamt 40 Plätze bietet das "Alma Daily Brunch", im Sommer kommt noch eine Terrasse hinzu.
Das Besondere: Auf der Getränkekarte fällt sofort der Matcha Latte "Sonnenstrahl" auf. Denn wer diesen bestellt, spendet automatisch einen Euro an den Verein Sonnenstrahl e.V. in Dresden, der sich um krebskranke Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige kümmert.
Tochter Alma ist die Namensgeberin
Für Biedlingmaier, der sich ehrenamtlich für die MORGENSTERN Lutz-Frischmann Stiftung engagiert, sind Charity-Sachen wie diese "extrem wichtig". "Uns geht's gut, daher ist es schön, wenn man etwas zurückgeben kann."
Auf der Speisekarte befinden sich sowohl herzhafte als auch süße Speisen, die preislich im Schnitt bei 10 bis 15 Euro liegen.
Auf die Preisgestaltung hat der gebürtige Schwabe besonderen Wert gelegt. "Ich wollte ein komplett kompatibles Konzept für jedermann gestalten."
Namensgeber für das Lokal war seine kleine Tochter Alma (5). Sie ist jetzt schon Stammkundin, von der kreativen Speisekarte lässt sie sich aber noch nicht beeindrucken. Ihr Lieblingsessen ist das Butterbrot.
Öffnungszeiten: montags bis sonntags, 9 bis 16 Uhr. Mehr Infos: Alma-brunch.de
Titelfoto: Montage: Thomas Türpe (2)