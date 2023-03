Angst vor Tierseuche: Jetzt wird Dresden eingezäunt

Dresden - Aufgrund der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest will Dresden ab Montag im Norden der Stadt einen knapp fünf Kilometer langen Schutzzaun errichten lassen.

Betroffen sei der Abschnitt an der Bundesstraße 6 zwischen Dresden-Bühlau, Weißig und Rossendorf, teilte die Stadt am Donnerstag mit . Die Bauarbeiten würden voraussichtlich einen Monat dauern.

Im September 2020 wurde in Brandenburg ein erster Fall der Seuche bei einem Wildschwein in Deutschland bestätigt. Seither gab es Nachweise in Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

In Sachsen sind zum Stichtag 28. März 2093 Fälle nachgewiesen.