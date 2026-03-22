Anwohner-Ärger wegen vermülltem Altkleider-Container: Das sagt der Betreiber dazu

Dresden - Dieser Anblick sorgt für Frust: Regelmäßig platzt der Altkleider-Container an der Josephinenstraße nahe dem Sternplatz in Dresden aus allen Nähten. Was nicht mehr hineinpasst, wird einfach davor oder daneben entsorgt. Für Stadt und Betreiber scheint es ein endloser Kampf zu sein.

Ein Montag im März: Völlig überfüllt präsentiert sich der Altkleider-Container nach dem Wochenende an der Josephinenstraße. © Steffen Füssel

"Seit wir 2016 hier hingezogen sind, bestehen die Probleme", ärgert sich Anwohner Steffen Görner (69) im Gespräch mit TAG24. Teils würden sich ganze "Berge" anhäufen. "Ich habe mich schon oft beschwert, aber es hat sich nie etwas geändert."

Auch im Mängelmelder tauchte der Standort bereits mehrfach auf. "Es nervt", wird angesichts "wiederholter Überfüllung" beklagt. "Andauernd liegen dort Sachen verteilt. Leute wühlen darin herum."

Verantwortlich für den orangen Container ist das Kolpingwerk im Bistum Dresden-Meißen, welches im vergangenen Jahr nach der Einführung neuer Gesetzes-Vorschriften das Los fürs Sammeln von Alttextilien in der Altstadt gezogen hatte.

"Wir kennen den Zustand an der Josephinenstraße", sagt Diözesansekretär Stefan Sorek (53) auf Anfrage. "Aller 14 Tage kann unsere Partnerfirma die Abholung gewährleisten." Eine außerplanmäßige Zwischenleerung sei gemäß Vertrag nur möglich, wenn das Dresdner Umweltamt dies beauftrage. "Deshalb sollten Beschwerden immer dorthin gerichtet werden."