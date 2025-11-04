Arbeiten laufen schon vier Jahre: Sanierungskosten fürs Rathaus Cotta verdoppelt

Dresden - Seit nunmehr vier Jahren wird das Rathaus Cotta (Baujahr 1901) saniert – eine Belastungsprobe nicht nur für die Mitarbeiter der Verwaltung, sondern auch für Bürger und Beiräte.

Seit Oktober 2021 wird das Rathaus in Cotta saniert. © Thomas Türpe

Rund 75.000 Einwohner zählt der Stadtbezirk Cotta. Vor Beginn der Sanierungsarbeiten im Herbst 2021 mussten die im Haus untergebrachten Dienststellen umziehen: So zog etwa das Stadtbezirksamt nach Plauen und die Bürgerbüros an den Amalie-Dietrich-Platz nach Gorbitz.

Sitzungen des Stadtbezirksbeirats fanden seither meist im Rathaus Plauen statt, gelegentlich auch an Ausweichstandorten wie dem Ruderhaus an der Hamburger Straße.

Zwischenzeitlich kam es zu bösen Überraschungen: Freigelegte Bauschäden (im Fußbodenaufbau der Bestandsdecken), Lieferengpässe bei Baumaterialien und gestiegene Energiepreise führten zu deutlichen Mehrkosten. Statt der ursprünglich veranschlagten 3,6 Millionen Euro rechnet die Stadt inzwischen mit fast dem Doppelten, wie ein Stadtsprecher bestätigte.

Im Frühjahr 2024 mussten die Arbeiten wegen Geldmangels sogar unterbrochen werden, wurden erst nach einjähriger Pause fortgesetzt. "Nach derzeitiger Terminplanung erfolgt die Fertigstellung im vierten Quartal 2026", erklärte die Verwaltung auf Nachfrage.

Die Rohbauarbeiten seien weitgehend abgeschlossen, derzeit fänden die Innenausbauten statt.