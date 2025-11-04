Kurze Wege für den Superblitzer: Eure Geschwindigkeit hängt hier von der Uhrzeit ab

Dresden - Radarfalle gesichtet: Eine der beiden hochmodernen Blitzeranlagen in Dresden befindet sich nun in der Nöthnitzer Straße.

Auf der Nöthnitzer Straße überwacht der Blitzer-Anhänger Euer Tempo. © TAG24

Bis vor Kurzem befand sich dieser Blitzeranhänger noch in Altplauen, ist nun im Stadtteil Plauen nur wenige Straßen weiter gezogen.

Der Enforcement Trailer überprüft, ob Autofahrer, die in Richtung Uni unterwegs sind, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Und das aus gutem Grund.

Der Blitzer wurde unmittelbar vor dem Schulgebäude der 55. Oberschule "Gottlieb Traugott Bienert" platziert.

Zwischen 7 und 18 Uhr sind hier 30 Kilometer pro Stunde erlaubt. Davor und danach ist Tempo 50 möglich.