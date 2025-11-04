Wackerbarth knipst Fest-Beleuchtung an

Radebeul - Wackerbarth knipst schon am Freitag die Weihnachtsbeleuchtung an.

Schon ab Freitag erstrahlt Wackerbarth in vorweihnachtlichem Glanz. (Archivbild) © imago/Sylvio Dittrich

Ab 7. November erstrahlen barocke Schlossanlage und Wackerbarth-Berg wieder in festlichem Licht - täglich ab 15 Uhr funkeln rund 5500 Lichtpunkte und zahlreiche Herrnhuter Sterne.

Mit Einbruch der Dunkelheit leuchten Gebäude, historische Weinbergsmauern sowie Rebstöcke, Hecken und Bäume in warmen Farben.

Märchenlaternen der Radebeuler Künstlerin Bärbel Voigt, Lichtskulpturen und ausgewählte Illuminationen laden zu einem Rundgang ein.