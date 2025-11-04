Wackerbarth knipst Fest-Beleuchtung an
Radebeul - Wackerbarth knipst schon am Freitag die Weihnachtsbeleuchtung an.
Ab 7. November erstrahlen barocke Schlossanlage und Wackerbarth-Berg wieder in festlichem Licht - täglich ab 15 Uhr funkeln rund 5500 Lichtpunkte und zahlreiche Herrnhuter Sterne.
Mit Einbruch der Dunkelheit leuchten Gebäude, historische Weinbergsmauern sowie Rebstöcke, Hecken und Bäume in warmen Farben.
Märchenlaternen der Radebeuler Künstlerin Bärbel Voigt, Lichtskulpturen und ausgewählte Illuminationen laden zu einem Rundgang ein.
Dazu erklingt stimmungsvolle Musik. Der Eintritt ist frei. Freitags und am Wochenende leuchten weitere Lichtinstallationen, Illuminationen und Projektionen.
Der Eintritt für Erwachsene beträgt dann 5 Euro.
Titelfoto: imago/Sylvio Dittrich