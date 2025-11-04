Rollendes Paradies: Dresdens Skater haben ihre Halle zurück

Dresden - Jetzt schlagen Dresdens Skater-Herzen wieder höher! In nur einem Monat wurde die einzige Skate-Halle der Stadt vom maroden Klotz zum glatten Traumpark. Wo früher Löcher und Risse waren, rauschen heute Rollen über frisches Holz - ein Paradies für alle, die Board lieben.

Sebastian Linda (41, l.) und Vereinsvorsitzender Rick Marvin Hofmann (26) freuen sich über die neue Halle. © Norbert Neumann

"Ich glaube, es wurde noch nie so schnell eine Halle in Deutschland umgebaut", schmunzelt Sebastian Linda (41) vom Verein "Dresden Rollt".

Fünf Jahre Vorbereitung, knapp 200.000 Euro Kosten und der Einsatz von rund 30 ehrenamtlichen Helfern stecken in dem Mammutprojekt.

Drinnen ist kein Stein auf dem anderen geblieben: alle alten Rampen raus und alles neu! Jetzt stehen eine top moderne Anlage mit Rampen, Rails und allem, was das Skater-Herz begehrt.

"Die Halle fährt sich wie eine ewige Surfwelle", schwärmt Linda. Entstanden ist das neue Paradies der Skater in Zusammenarbeit mit Andreas Schützenberger. Er ist eine der bekanntesten Skatepark-Bauer weltweit.