19.07.2026 07:14 Auf den Spuren von "Cédric Grolet": Camondas setzt jetzt auf süße Früchtchen

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Der Dresdner Schokoladen- und Eisprofi Camondas verkauft ab sofort täuschend echt aussehende Früchte, gefüllt mit Creme.

Von Katrin Koch

Dresden - Was der Pariser In-Konditor "Cédric Grolet" kann, kann auch der Dresdner Schokoladen- und Eisprofi Camondas. Täuschend echt aussehende Früchte, gefüllt mit Creme - dafür stehen Touristen in Paris Schlange und zahlen schnell 18 Euro pro Frucht. Camondas-Café-Leiterin Judith Kobold (42) zeigt die süßen, gefüllten Kakaofrüchte. © Thomas Türpe Camondas holt den Trend nach Dresden, bietet ganz neu "Kakaofrüchte" im Café in der Schloßstraße an. Die kartoffelgroßen Törtchen gibt's wie die echten Kakaofrüchte in Ockergelb, Rot und Grün, sie sind gefüllt mit weißer Schokomousse und einem Gelee aus Kakaofruchtsaft. Preis: 8,50 Euro. Wie die echten Kakaofrüchte variieren auch die Törtchen in den Farben Rot, Gelb und Grün. © Thomas Türpe Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

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Titelfoto: Thomas Türpe