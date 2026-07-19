Auf den Spuren von "Cédric Grolet": Camondas setzt jetzt auf süße Früchtchen
Dresden - Was der Pariser In-Konditor "Cédric Grolet" kann, kann auch der Dresdner Schokoladen- und Eisprofi Camondas. Täuschend echt aussehende Früchte, gefüllt mit Creme - dafür stehen Touristen in Paris Schlange und zahlen schnell 18 Euro pro Frucht.
Camondas holt den Trend nach Dresden, bietet ganz neu "Kakaofrüchte" im Café in der Schloßstraße an.
Die kartoffelgroßen Törtchen gibt's wie die echten Kakaofrüchte in Ockergelb, Rot und Grün, sie sind gefüllt mit weißer Schokomousse und einem Gelee aus Kakaofruchtsaft. Preis: 8,50 Euro.
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Noch in diesem Sommer geplant: verschiedene Füllungen (unter anderem mit Maracuja) und eine große Kakaofrucht für zwei Naschkatzen.
Titelfoto: Thomas Türpe