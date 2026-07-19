Sperrung sorgte für Verkehrschaos in Nickern: Jetzt ist die Strecke wieder frei

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Gute Nachrichten für Autofahrer im Dresdner Süden: Die Michaelisstraße ist nach den Bauarbeiten von SachsenEnergie wieder befahrbar.

Von Isabel Neumann

Dresden - Gute Nachrichten für Autofahrer im Dresdner Süden: Die Michaelisstraße ist nach den Bauarbeiten von SachsenEnergie auf Höhe des Möbelhauses Sconto wieder befahrbar.

Inzwischen kann der Verkehr auf der Michaelisstraße wieder uneingeschränkt rollen.
Inzwischen kann der Verkehr auf der Michaelisstraße wieder uneingeschränkt rollen.  © TAG24/IK

Seit Anfang Juli war die Straße in Fahrtrichtung des Autobahnzubringers Prohlis wegen der Erneuerung von Stromleitungen entsprechend gesperrt.

Die Bauarbeiten führten vor allem rund um den Kaufpark Nickern zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zusätzlich war die Zufahrt zum oberen Parkdeck des Einkaufszentrums zunächst vollständig gesperrt.

Dadurch kam es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf der Michaelisstraße in Richtung Dohnaer Straße sowie auf der Tschirnhausstraße.

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Inzwischen können Autofahrer das obere Parkdeck zwar wieder verlassen, die Zufahrt bleibt jedoch voraussichtlich noch bis zum 14. August gesperrt.

Durch die Bauarbeiten von SachsenEnergie war die Michaelisstraße auf Höhe des Sconto-Möbelhauses vollständig gesperrt.
Durch die Bauarbeiten von SachsenEnergie war die Michaelisstraße auf Höhe des Sconto-Möbelhauses vollständig gesperrt.  © TAG24/IK
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Die Michaelisstraße ist dagegen wieder vollständig befahrbar. Dadurch hat sich die Verkehrslage spürbar entspannt und viele Ziele rund um den Kaufpark Nickern sind wieder auf kürzerem Weg erreichbar.

Titelfoto: TAG24/IK

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