Dresdner Flughafen kündigt an: Dieses beliebte Reiseziel kommt zurück

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Gute Nachrichten vom Dresdner Flughafen! Ein beliebtes Reiseziel kehrt ab November zurück.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Gute Nachrichten vom Dresdner Flughafen! Das beliebte Reiseziel Hurghada kehrt zurück. Fans müssen sich jedoch noch ein paar Monate gedulden.

Ab November wird Hurghada wieder auf den Displays der Check-in-Schalter im Dresdner Flughafen stehen. (Archivfoto)
Ab November wird Hurghada wieder auf den Displays der Check-in-Schalter im Dresdner Flughafen stehen. (Archivfoto)  © Norbert Neumann

"Nach der Sommerpause heißt es ab November wieder: Sonne tanken am Roten Meer", verkündet der Airport auf Facebook und Instagram.

Mit angenehmen Temperaturen, kristallklarem Wasser und faszinierenden Unterwasserwelten biete der ägyptische Strandort ideale Bedingungen für alle, die dem kommenden Winter entfliehen wollen, heißt es.

Die Destination werde von der türkischen Billigfluggesellschaft "Corendon Airlines" bedient, wie das Social-Media-Team auf Nachfrage der User verriet. Verbindungen würden immer montags und freitags angeboten.

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Laut Website des Unternehmens starten die Flüge ab dem 2. November und dauern in Richtung Hurghada vier Stunden und 40 Minuten, in die Gegenrichtung fünf Stunden. Buchungen sind für Reisen bis zum 2. April möglich.

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Zuletzt war "AirCairo" auf der Strecke unterwegs gewesen. Die ägyptische Fluggesellschaft hatte die sächsische Landeshauptstadt jedoch nach einer Saison bereits wieder aus dem Flugplan gestrichen, sodass in diesem Sommer keine Direktverbindungen nach Hurghada möglich waren.

Titelfoto: Norbert Neumann

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