Auf die Plätze, fertig ... Shopping! Sonntagsöffnung sorgt für eine volle Innenstadt
Dresden - Alle Jahre wieder beginnt mit der besinnlichen Adventszeit auch die große Hektik ums richtige Weihnachtsgeschenk. Passend dazu öffnet die Stadt an zwei Adventssonntagen die Geschäfte in der Innenstadt. TAG24 hat sich in die Massen gestürzt.
"Ich bin spät dran in diesem Jahr!", lacht Sandy (42). Normalerweise hat die Zwickauerin alle Weihnachtsgeschenke schon im Oktober fertig, erzählt sie auf der Prager Straße. Den verkaufsoffenen Sonntag hat sie genutzt, um die beiden Töchter (11, 18) und ihren Mann zu bescheren. "Aber was es gibt, verrat ich nicht", schmunzelt Sandy. Und verrät dann doch, dass sie eigentlich nichts kaufen wollte - und trotzdem 100 Euro ausgegeben hat.
Diesen Überblick haben Maria (34) und Amely (10) aus Großröhrsdorf längst verloren. Mutter und Tochter haben Bruder und Mann im Rundkino geparkt - um endlich in Ruhe shoppen zu gehen.
So sprangen ein paar neue Winterschuhe für Amely heraus, die dafür das LEGO-Set für ihren Bruder heraussuchen durfte. LEGO gab es auch für Martin (46) aus Hameln, der keineswegs zu alt für Spielzeug sei. "Das Zusammenbauen hat was Meditatives für mich."
Endlich die großen Sets im Laden kaufen zu können, sei auch eine Genugtuung.
Jede zehnte Ladenfläche in der Innenstadt stand leer
Die Möglichkeiten dafür nehmen immer weiter ab. Nach den letzten Zahlen des City-Managements stand 2021 jede zehnte Ladenfläche in der Innenstadt leer. Seitdem sind weitere acht Prozent der Flächen verschwunden.
Ein Grund: Online-Handel, der mit sieben Prozent Marktanteil in Dresden zwar verhältnismäßig klein erscheint. Und dennoch für einen stetigen Rückgang des Umsatzes sorgt.
"Wir gehen ganz bewusst noch in den Laden", so Andreas (42) aus München. "Ich möchte mich lieber mit einem Menschen unterhalten, als von einer Maschine bedient zu werden." Seine Freundin Jana (45) stimmt zu: "Ich kann die Sachen gleich anprobieren und muss keinen Lkw losschicken, wenn sie nicht passen."
Passend dazu gab es erstklassige Beratung für den neuen Rucksack, den Andreas' Vater geschenkt bekommt. Auch Janas neue Winterschuhe passen jetzt wie angegossen.
Wer sich auch wie Sandy spät dran wähnt in puncto Weihnachtseinkauf, kann beruhigt sein: Am 3. Advent öffnen erneut alle Läden sonntags in der Innenstadt.
