Auf die Plätze, fertig ... Shopping! Sonntagsöffnung sorgt für eine volle Innenstadt

Dresden - Alle Jahre wieder beginnt mit der besinnlichen Adventszeit auch die große Hektik ums richtige Weihnachtsgeschenk. Passend dazu öffnet die Stadt an zwei Adventssonntagen die Geschäfte in der Innenstadt . TAG24 hat sich in die Massen gestürzt.

Menschenmassen drängten sich durch die Altmarkt-Galerie. © Ove Landgraf

"Ich bin spät dran in diesem Jahr!", lacht Sandy (42). Normalerweise hat die Zwickauerin alle Weihnachtsgeschenke schon im Oktober fertig, erzählt sie auf der Prager Straße. Den verkaufsoffenen Sonntag hat sie genutzt, um die beiden Töchter (11, 18) und ihren Mann zu bescheren. "Aber was es gibt, verrat ich nicht", schmunzelt Sandy. Und verrät dann doch, dass sie eigentlich nichts kaufen wollte - und trotzdem 100 Euro ausgegeben hat.

Diesen Überblick haben Maria (34) und Amely (10) aus Großröhrsdorf längst verloren. Mutter und Tochter haben Bruder und Mann im Rundkino geparkt - um endlich in Ruhe shoppen zu gehen.

So sprangen ein paar neue Winterschuhe für Amely heraus, die dafür das LEGO-Set für ihren Bruder heraussuchen durfte. LEGO gab es auch für Martin (46) aus Hameln, der keineswegs zu alt für Spielzeug sei. "Das Zusammenbauen hat was Meditatives für mich."

Endlich die großen Sets im Laden kaufen zu können, sei auch eine Genugtuung.