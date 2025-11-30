Dresdens neuer Luxus-Laden wird zur "Christmas-Boutique"

Dresden - Mit einer "Christmas-Boutique" (bis 3. Januar) gibt das Modehaus "Papenbreer" an der Wilsdruffer Straße (Ex-Silbermann) in Dresden einen Vorgeschmack auf die Eröffnung am 26. Februar.

Die Inhaber Katrin (56) und Sebastian Papenbreer (61) in der "Christmas-Boutique". © Steffen Füssel

Dann präsentiert Inhaber Sebastian Papenbreer (61) auf 1800 Quadratmeter rund 100 Luxus- und Premiummarken auf zwei Etagen.

Im Erdgeschoss lockt eine handverlesene Auswahl internationaler Labels von Balenciaga bis Yves Saint Laurent, im Obergeschoss verführen dann etwas günstigere Premiummarken wie Max Mara. Ist der Umbau nach Plänen eines italienischen Designbüros beendet, hat Papenbreer knapp fünf Millionen Euro investiert.

"Wir glauben an den Standort, liebäugeln seit 20 Jahren mit genau diesem Haus", so Papenbreer, der in zweiter Generation zwei weitere Luxus-Modehäuser in Erfurt und Magdeburg führt.