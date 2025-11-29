4.036
Störung bei der Telekom: Altmarkt-Galerie besonders betroffen
Dresden - In der Dresdner City kommt es zur Stunde zu einer großen Störung bei der Telekom. Besonders betroffen ist die Altmarkt-Galerie. In vielen Läden ist die Kartenzahlung derzeit nur eingeschränkt möglich!
Seit Freitagmittag ist in der Dresdner Innenstadt Internet und Festnetz nur eingeschränkt nutzbar. Grund dafür ist eine Störung bei der Telekom.
In der Altmarkt-Galerie ist Kartenzahlung deshalb nur eingeschränkt möglich, wie TAG24 vor Ort erfuhr. Die Telekom würde an einer Lösung arbeiten.
Ärgerlich für Händler und Kunden: Morgen ist verkaufsoffener Sonntag. Ob die Störung bis dahin behoben werden kann, ist ungewiss. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte Bargeld dabei haben.
Titelfoto: Montage: TAG24