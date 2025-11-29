 4.036

Störung bei der Telekom: Altmarkt-Galerie besonders betroffen

In der Dresdner City kommt es zur Stunde zu einer großen Störung bei der Telekom.

Von Adrian Schintlmeister, Jennifer Schneider

Dresden - In der Dresdner City kommt es zur Stunde zu einer großen Störung bei der Telekom. Besonders betroffen ist die Altmarkt-Galerie. In vielen Läden ist die Kartenzahlung derzeit nur eingeschränkt möglich!

In der Altmarkt-Galerie ist Kartenzahlung derzeit nur eingeschränkt möglich.  © Montage: TAG24

Seit Freitagmittag ist in der Dresdner Innenstadt Internet und Festnetz nur eingeschränkt nutzbar. Grund dafür ist eine Störung bei der Telekom.

In der Altmarkt-Galerie ist Kartenzahlung deshalb nur eingeschränkt möglich, wie TAG24 vor Ort erfuhr. Die Telekom würde an einer Lösung arbeiten.

Ärgerlich für Händler und Kunden: Morgen ist verkaufsoffener Sonntag. Ob die Störung bis dahin behoben werden kann, ist ungewiss. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte Bargeld dabei haben.

