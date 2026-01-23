Auf Wunsch der Taiwanesen: Bürgermeister setzt auf Mandarin-Kurse

Bevor der taiwanesische Chip-Riese TSMC hier Ende 2027 die Produktion startet, erörtert OB-Vize Jan Donhauser schon mal die Nachfrage nach Mandarin-Kursen.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Spricht ganz Dresden bald Mandarin? Bevor der taiwanesische Chip-Riese TSMC hier Ende 2027 die Produktion startet, erörtert OB-Vize Jan Donhauser (56, CDU) schon mal die Nachfrage nach Mandarin-Kursen. Dafür empfing er eine ganze Delegation aus Taiwan im Rathaus.

Dresdens Erster Bürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) hieß am Donnerstag Taiwanesen im Rathaus willkommen. © Thomas Türpe Gegenüber TAG24 erläuterte der Bürgermeister den bislang vagen Plan. Demnach sind die Kurse nicht primär für Dresdner, sondern für taiwanesische Zugezogene gedacht. "Familien, die im Zuge der Ansiedlung nach Dresden ziehen, kehren irgendwann wieder nach Taiwan zurück. Für die Zwischenzeit soll es Sprachkurse geben, damit sie ihre Muttersprache pflegen können." Solche Kurse seien ein Wunsch der Taiwanesen - Dresden wolle ihn gerne erfüllen und dafür Vorbereitungen treffen.

Ausweitung des Mandarin-Kurs-Angebots soll die Dresdner nichts kosten