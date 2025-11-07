Aufbau für den Weihnachtsmarkt beginnt: Radelverbot am Goldenen Reiter

Das Radfahren zum Goldenen Reiter in Dresden ist seit Freitag ab Höhe Jorge-Gomondai-Platz verboten.

Von Jakob Anders

Dresden - Am Freitag wurden neue Verkehrsschilder an Dresdens prominentester Flaniermeile angebracht, die Fuß- und Radverkehr an der Hauptstraße fortan entscheidend trennen: Das Radfahren zum Goldenen Reiter ist ab Höhe Jorge-Gomondai-Platz verboten.



Aufbau für den Weihnachtsmarkt bedeutet auch geänderte Verkehrsregeln auf der Hauptstraße. © Steffen Füssel Dabei handelt es sich nicht etwa um die nächste Guerilla-Aktion eines selbsternannten Kollektivs, das aus dem Untergrund hervor die Dresdner Verkehrspolitik kritisieren will.