Aufbau für den Weihnachtsmarkt beginnt: Radelverbot am Goldenen Reiter
Dresden - Am Freitag wurden neue Verkehrsschilder an Dresdens prominentester Flaniermeile angebracht, die Fuß- und Radverkehr an der Hauptstraße fortan entscheidend trennen: Das Radfahren zum Goldenen Reiter ist ab Höhe Jorge-Gomondai-Platz verboten.
Dabei handelt es sich nicht etwa um die nächste Guerilla-Aktion eines selbsternannten Kollektivs, das aus dem Untergrund hervor die Dresdner Verkehrspolitik kritisieren will.
Es sind Hinweisschilder für den anstehenden Augustusmarkt, der zwar (erst) in rund zwei Wochen startet, aber auch gesichert aufgebaut werden muss ...
