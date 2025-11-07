 9.511

Containerdörfer verschwinden: Was Dresden auf den Asyl-Standorten plant

Sechs Containerdörfer zur Unterbringung von Asylbewerbern sollen abgebaut werden. Die Pläne zur Nachnutzung der Flächen stoßen unter Anwohnern auf Kritik.

Von Lennart Zielke

Dresden - Bereits im Juni kündigte die Stadtverwaltung an, sechs Containerdörfer zur Unterbringung von Asylbewerbern abzubauen. Die Pläne zur Nachnutzung der Flächen stoßen unter Anwohnern auf Kritik.

Bald verschwunden: die Container an der Windmühlenstraße in Niedersedlitz.
Bald verschwunden: die Container an der Windmühlenstraße in Niedersedlitz.  © Norbert Neumann

Vor mehr als zwei Jahren wurden in Dresden sieben Containerdörfer für die Unterbringung von Flüchtlingen errichtet - Grund war der starke Zuzug.

Allein im Krisenjahr 2023 wurden der Landeshauptstadt 2125 Flüchtlinge zugeteilt. Im Folgejahr sank diese Zahl auf rund 1000 Personen. Aufbau und Betrieb der Containerdörfer verursachten in dieser Zeit Kosten in Höhe von 23 Millionen Euro.

Teilweise waren die mobilen Unterkünfte jedoch nur zu 60 Prozent belegt. Nun erklärte das Rathaus, was mit den seit Oktober leer gezogenen Flächen geschehen soll.

Dresden: Was macht das ZDF in der Dresdner Neustadt?
Dresden Lokal Was macht das ZDF in der Dresdner Neustadt?

Die Fläche am Sachsenplatz ist für künftige Wohnungsbauprojekte vorgesehen; eine Konzeptausschreibung befindet sich in Vorbereitung. Ähnliche Pläne gibt es für die Geystraße in Strehlen und die Windmühlenstraße in Niedersedlitz.

Die Areale an der Industriestraße in Trachau und an der Löwenhainer Straße in Seidnitz sollen über die kommunale STESAD wieder in Grünflächen "zurückversetzt" werden - ebenso das Gelände am Altgorbitzer Ring.

In den Jahren 2022 und 2023 kamen besonders viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. (Symbolfoto)
In den Jahren 2022 und 2023 kamen besonders viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. (Symbolfoto)  © xcitepress/Benedict Bartsch
Der Standort am Altgorbitzer Ring soll in eine Grünfläche zurückversetzt werden.
Der Standort am Altgorbitzer Ring soll in eine Grünfläche zurückversetzt werden.  © Norbert Neumann
Die Fläche am Sachsenplatz ist für die künftige Entwicklung von Wohnungsbauprojekten vorgesehen. (Archivfoto vom Juni)
Die Fläche am Sachsenplatz ist für die künftige Entwicklung von Wohnungsbauprojekten vorgesehen. (Archivfoto vom Juni)  © Steffen Füssel
Spartanische Einrichtung: Flüchtlinge haben in der Regel ein Bett und wenige Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. (Symbolfoto)
Spartanische Einrichtung: Flüchtlinge haben in der Regel ein Bett und wenige Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. (Symbolfoto)  © imago/Sylvio Dittrich

Hotelbetreiber warnt vor "primitiver Lösung" des Rathauses

Hotelbetreiber Klaus Schumann (72) aus Gorbitz fordert vom Rathaus eine sozialverträgliche Nachnutzung der Fläche.
Hotelbetreiber Klaus Schumann (72) aus Gorbitz fordert vom Rathaus eine sozialverträgliche Nachnutzung der Fläche.  © Thomas Türpe

Klaus Schumann (72) betreibt auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Hotel, war vor zwei Jahren erfolglos gegen die Errichtung der Container auf dem Nachbargrundstück vorgegangen.

Zu den Plänen der Stadt sagt er: "Die Wiederherstellung muss zu einer Wertverbesserung für die Anwohnerschaft führen." In der Bevölkerung gebe es ein großes Sicherheitsbedürfnis - nach ansprechender Begrünung, einem passierbaren Schotterweg und ausreichender Beleuchtung.

"Stromleitungen wurden für die Container verlegt, wären also vorhanden", so Schumann, der vor einer "primitiven Lösung" des Rathauses warnt.

Dresden: Aufbau für den Weihnachtsmarkt beginnt: Radelverbot am Goldenen Reiter
Dresden Lokal Aufbau für den Weihnachtsmarkt beginnt: Radelverbot am Goldenen Reiter

Unterdessen prüft die Verwaltung, aus Gründen der Wirtschaftlichkeit auch die Familienunterkunft an der Gustav-Hartmann-Straße (Laubegast) stillzulegen. Mit Aufgabe der sechs Wohncontainer verfügt Dresden noch über 4738 Plätze zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann, Thomas Türpe

Mehr zum Thema Dresden Lokal: