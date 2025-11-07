Was macht das ZDF in der Dresdner Neustadt?

Dresden - Mehrere Trucks vom ZDF stehen am Freitag an der Königstraße und in der Straße an d. Dreikönigskirche. Im Gotteshaus selbst herrscht am Nachmittag reges Treiben. Was ist da los?

Schauplatz des ZDF-Gottesdiensts wird die Dreikönigskirche in der Dresdner Neustadt sein. © TAG24

Es laufen Vorbereitungen für den ZDF-Fernsehgottesdienst, der am Sonntag hier stattfinden und live im Fernsehen übertragen wird.

Der Gottesdienst bildet den Auftakt der EKD-Synode (Evangelische Kirche Deutschland), bei der in diesem Jahr 128 Kirchenvertreter, die sogenannten Synodalen, vom 9. bis 12. November in Dresden zusammenkommen.

In diesem Jahr wird bei der Tagung unter anderem die Frage aufgeworfen, welche Rolle die Kirche in einer verunsicherten Gesellschaft leisten kann. Auch Kirchengesetze stehen bei der Veranstaltung auf der Tagesordnung.

Den Synoden-Auftakt wird der Gottesdienst in der Dreikönigskirche bilden. Zwischen 25 und 30 Leute der Produktion bereiten das Kirchen-Event vor, verriet Simone Hahn, die Senderbeauftragte für ZDF-Gottesdienste, gegenüber TAG24. Diese werden von freiwilligen Helfern der Gemeinde tatkräftig unterstützt.

Geprobt werde der Ablauf am Freitagabend und Samstag, damit sonntags Gottesdienst und Übertragung reibungslos ablaufen.