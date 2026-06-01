01.06.2026 05:29 Augen-Scan in der Altmarkt-Galerie: Was passiert hier wirklich mit unseren intimsten Daten?

Wer seine Iris über eine futuristisch anmutende Silberkugel scannen lässt, kassiert ab. Aber geht hier alles rechtens zu?

Von Benjamin Schön

Dresden - Einmal drehen am Glücksrad, ein schneller Blick in eine Hightech-Kamera – und schon winkt der 20-Euro-Gutschein! In der Dresdner Altmarkt-Galerie lockt derzeit ein großer Promotionstand massenhaft Neugierige an. Die Masche: Wer seine Iris über eine futuristisch anmutende Silberkugel scannen lässt, kassiert ab. Doch was passiert hier wirklich mit unseren intimsten Daten?

Direkt am Eingang vom Postplatz kommend befindet sich der Stand in der Altmarkt-Galerie. © Holm Helis Seit dem 22. April und noch "voraussichtlich bis 21. Juni" läuft die Aktion, wie Center-Manager Christian Polkow (45) auf TAG24-Nachfrage bestätigt. Das Ziel der Macher hinter der "World App" (ehemals Worldcoin): Sie wollen ein riesiges Netzwerk aus "echten Menschen" aufbauen, um Bots im Internet auszusperren. "Du musst nur verifizieren, dass du ein echter Mensch bist", flöten die Mitarbeiter am Stand. Mit der App besitzt man dann einen digitalen Identitätsnachweis für das Internet und kann gleichzeitig Kryptowährungen wie den "Worldcoin" verwalten. Klingt simpel, doch im Netz brodelt die Gerüchteküche. Zeugen berichten von teils aggressiven Methoden. Promoter würden Passanten zum App-Download drängen, den Blick in die Linse verlangen. Dresden Lokal Wanderfalke von Kirchdach gerettet, doch es gibt kein Happy End Ein Nutzer schimpft in den sozialen Netzwerken: "Meiner Meinung nach haben diese Damen von vielen Menschen persönliche biometrische Daten gestohlen, ohne ihnen die Konsequenzen angemessen zu erläutern." Niemand wisse, wohin die Daten vielleicht wirklich gehen.

Mit dieser kleinen Kugel wird bei Zustimmung die Iris der Freiwilligen gescannt. © Holm Helis

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Mit Gutscheinen von Netflix, Lieferando und Co. werden die Leute an den Stand gelockt. © Holm Helis

Die Platform mit ihrer Kryptowährung "Worldcoin" ist weltweit vertreten. © IMAGO/Aton Chile

Ein Iris-Scan ist sogar noch fälschungssicherer als ein Fingerabdruck. (Symbolfoto) © IMAGO/Bihlmayerfotografie Zwar betonen die Macher rund um den OpenAI-Chef Sam Altman (41), dass die Augen-Fotos sofort gelöscht und nur als anonymer Zahlencode gespeichert werden. Doch die Datenschützer sind misstrauisch. Weil der Europasitz in München ist, hat das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) bereits Nachbesserungen erzwungen. Die Datenschützer haben im Dezember 2024 die "Löschung bestimmter, bisher ohne ausreichende Rechtsgrundlage erhobener Datensätze angeordnet". Heißt übersetzt: Die App-Macher haben damals Daten gesammelt, die sie nicht hätten anrühren dürfen. Dresden Lokal Nach Kernsanierung in Pieschen: Bei Josephine kommen jetzt Törtchen auf den Tisch Auch in Sachsen ist man in Sorge. Die Sächsischen Datenschutzbeauftragten teilen die bayerischen Bedenken und warnen: "Generell sollten Bürger bedenken, dass es sich bei Iris-Codes um hochsensible Daten handelt, die mit der eigenen Person verknüpft sind." Ob man solche Daten an ein Unternehmen preisgibt, sollten sich Bürger daher sehr genau überlegen.

Augen auf! – Ein Kommentar von TAG24-Reporter Benjamin Schön