Aus "Schnabel" wird "Josephine": Jungmeisterin rettet Pieschener Backtradition

Dresden - Sachsen gehen die Meister aus. Wer nach Jahren im Beruf in Rente geht, muss immer häufiger befürchten, keinen Nachfolger zu finden. Anders in Pieschen, wo die 20-jährige Josephine Jachmann die Traditionsbäckerei "Schnabel" übernimmt.

Andreas Schnabel (67) übergibt seine Bäckerei an die junge Konditormeisterin Josephine Jachmann (20). © Norbert Neumann

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt Bäckermeister Andreas Schnabel (67) der Rente entgegen.

Am 18. April verlassen er und Ehefrau Carmen (63) die Backstube: "33 Jahre haben wir Brot, Brötchen, Pfannkuchen nach DDR-Rezept und Stollen gebacken. Das ist unser Lebenswerk." Mit dem Blick zu Josephine hellt sich seine Miene wieder auf: "Aber schön zu wissen, dass es weitergeht."

Denn am 12. Mai wird die Bäckerei von Josephine Jachmann neu eröffnet. Nach der Ausbildung zur Konditorin hängte sie direkt den Meister dran und ging auf die Suche nach einem Betrieb: "Ich habe mich bei der Bäckerinnung gemeldet, auch die Schnabels hatten sich dort eingetragen." Nach der Vermittlung verstanden sich die drei auf Anhieb bestens.

Den Innenraum möchte Josephine umgestalten, auch der Name ändert sich: Fortan wird die Bäckerei an der Maxim-Gorki-Straße "Josephine - die Konditorei" heißen.