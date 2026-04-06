Ausverkauf an der "Borsi": Dresdens ältester Spielzeugladen macht zu

Dresden - Das Ende einer Ära: Dresdens ältester noch existierender Spielzeugladen muss schließen. Chefin Christiane Heinrich (62) sah auf der Borsbergstraße unzählige Dresdner aufwachsen und selbst Kinder kriegen. Kurz vor der Rente verliert sie den Kampf. Gegen die Online-Riesen. Und immer getriebenere Kinder.

Überm Laden an der Borsbergstraße steht noch immer Simeonis Name. © Steffen Füssel

"Wenn man etwas ein Leben lang gemacht hat, kann man nur schwer damit aufhören", lächelt Frau Heinrich in ihren Laden hinein.

Eigentlich sprach sie gerade von der Vorbesitzerin, Liesel Willert, gerade 88 geworden, Tochter des Gründers Maximilian Simeoni, dessen Name noch heute über der Ladenfront steht. Doch Heinrichs glasige Augen gelten auch ihr selbst.

Schon zu "tiefsten DDR-Zeiten" führte sie die Bücher für Simeonis Spielzeug-Großhandel. Bis heute beliefert man Sonnenland- und Saurierpark, sogar Kioske im Spreewald. Doch Ende Mai schließen Groß- und Einzelhandel für immer.

"Allein in den letzten fünf Jahren hat sich der Umsatz halbiert", sagt sie. Die Kundenzahlen seien noch deutlicher eingebrochen. Im Sommer '21, nach Corona-Lockdown 2, rannten sie ihr für kurze Zeit die Bude ein. "Das hat nicht mal bis Weihnachten gehalten."

Das Ende begann in den 90ern, als mit der Wende die Kinder wegblieben. Mit den ohne Spielzeug zurückgekehrten Konsum-Ketten erholte es sich in den 2000ern. Kurz. Denn schon 2011, als Heinrich übernahm, war "die schnellere Computer-Welt" eine andere.