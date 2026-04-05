Stadt-Update blieb aus: Was ist nach dem TBC-Alarm an zwei Dresdner Schulen passiert?

Dresden - Tuberkulose Alarm an zwei Dresdner Schulen: Mitte März hatte das Rathaus über zwei Personen informiert, die an der gefährlichen Infektionskrankheit TBC erkrankt waren . Entgegen der städtischen Ankündigung blieben danach aber weitere Informationen auch über angelaufene Testmaßnahmen aus.

Meist befallen die Erreger die Lunge. Erkrankte leiden in der Regel an länger anhaltendem Husten. (Symbolfoto) © picture alliance / dpa

Laut Gesundheitsamt waren beide betroffenen Personen ansteckend, wurden darum isoliert.

Alle Kontaktpersonen im schulischen Umfeld würden vorsorglich getestet, hatte eine Stadtsprecherin mitgeteilt. Über den Stand wollte das Rathaus Mitte März informieren. Das ist bislang allerdings nicht erfolgt.

Auf erneute Nachfrage teilte das Rathaus nun mit, kommende Woche neue Informationen bekannt geben zu wollen. "Die erste Untersuchungsrunde ist noch nicht abgeschlossen", begründete eine Sprecherin die Verzögerung.