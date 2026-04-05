Stadt-Update blieb aus: Was ist nach dem TBC-Alarm an zwei Dresdner Schulen passiert?
Dresden - Tuberkulose Alarm an zwei Dresdner Schulen: Mitte März hatte das Rathaus über zwei Personen informiert, die an der gefährlichen Infektionskrankheit TBC erkrankt waren. Entgegen der städtischen Ankündigung blieben danach aber weitere Informationen auch über angelaufene Testmaßnahmen aus.
Laut Gesundheitsamt waren beide betroffenen Personen ansteckend, wurden darum isoliert.
Alle Kontaktpersonen im schulischen Umfeld würden vorsorglich getestet, hatte eine Stadtsprecherin mitgeteilt. Über den Stand wollte das Rathaus Mitte März informieren. Das ist bislang allerdings nicht erfolgt.
Auf erneute Nachfrage teilte das Rathaus nun mit, kommende Woche neue Informationen bekannt geben zu wollen. "Die erste Untersuchungsrunde ist noch nicht abgeschlossen", begründete eine Sprecherin die Verzögerung.
Betroffen sind zwei weiterführende Schulen im Dresdner Westen und Osten. Insgesamt wurden nach dem Ausbruch rund 105 Personen untersucht. Im vergangenen Jahr wurde TBC bei 39 Dresdnern festgestellt, Todesopfer gab es keine.
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