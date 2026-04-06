Geschäfte im Neustädter Bahnhof müssen schließen

Dresden - Bahnreisende aufgepasst: Ab Dienstag bis zum 12. Mai wird die Eingangshalle des Neustädter Bahnhofs gesperrt.

Im Bahnhof Neustadt wird ab 7. April gebaut. © imago images/Volker Preußer

Grund hierfür sind Arbeiten an der Stuckdecke. Dadurch bleibt der Zugang über den Schlesischen Platz über einen Monat lang dicht.

Die Bahngleise können ausschließlich über den Eingang Hansastraße erreicht werden. Und sind nicht barrierefrei!

Rollstuhl- und Rollatorfahrer müssen auf den Bahnhof Mitte oder den Dresdner Hauptbahnhof ausweichen.