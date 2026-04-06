Geschäfte im Neustädter Bahnhof müssen schließen
Dresden - Bahnreisende aufgepasst: Ab Dienstag bis zum 12. Mai wird die Eingangshalle des Neustädter Bahnhofs gesperrt.
Grund hierfür sind Arbeiten an der Stuckdecke. Dadurch bleibt der Zugang über den Schlesischen Platz über einen Monat lang dicht.
Die Bahngleise können ausschließlich über den Eingang Hansastraße erreicht werden. Und sind nicht barrierefrei!
Rollstuhl- und Rollatorfahrer müssen auf den Bahnhof Mitte oder den Dresdner Hauptbahnhof ausweichen.
Nur zwei Geschäfte im Bahnhof Neustadt bleiben offen
Die Busse in Richtung Wilschdorf und Moritzburg halten mit allen Fahrten der Buslinien 81, 477 und 478 zusätzlich an der Haltestelle auf der Hansastraße in Höhe der Straßenbahnhaltestelle.
Lidl und Apotheke bleiben offen, die restlichen Geschäfte müssen schließen.
Titelfoto: imago images/Volker Preußer