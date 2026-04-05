Neuer Glanz in DDR-Bau: Hotel Newa an Prager Straße wiedereröffnet

Dresden - Historischer Charme von außen – ein neues Design von innen: Das Barceló Dresden Newa an der Prager Straße nahe dem Hauptbahnhof ist nach langer Zeit einer Renovierung samt Umbau unterzogen worden. Pünktlich zu Ostern konnten die ersten acht Etagen fertiggestellt und wiedereröffnet werden.

Das Barceló Dresden Newa hat im Innenbereich eine große Frischekur erhalten. © Thomas Türpe

"Das Haus war bei der Übernahme gut erhalten, aber noch im Stil von 2003. Das wirkte einfach altbacken", sagte Hotel-Manager Eckart Pfannkuchen (53) von der spanischen Barceló-Group, die seit November 2024 als Betreiber fungiert.

Neben dem Foyer samt Rezeption wurden seit Januar etwa auch das Restaurant und die Zimmer modernisiert. "Dazu gehören neue Möbel, Flachbildfernseher und Betten mit Matratzen eines spanischen Herstellers. Auch wurden Glasduschen installiert", berichtet der Gastgeber.

Großes Highlight bleiben weiterhin die bodentiefen Panoramafenster, die lichtdurchflutete Räume ermöglichen. "Wegen des Ausblicks beginnen ab dem zehnten Stock die Zimmer der Deluxe-Kategorie."

Die beste Sicht bietet sich ganz oben in der 14. Etage. Dort entstehen sechs Suiten, die spätestens zum Sommer-Anfang im Juni – wie die restlichen oberen Stockwerke – für Übernachtungen zur Verfügung stehen sollen.