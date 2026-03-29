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Ausverkauf in Trachenberge: Bahn-Fans ganz scharf auf Blinker, Sitze und Schilder

Ansturm auf Türöffner, Halteschlaufen und Co. der DVB! Beim Sonderverkauf gebrauchter Straßenbahnteile in Dresden wühlten sich Liebhaber durch Sammlerstücke.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Ansturm auf Türöffner, Halteschlaufen und Klappsitze der DVB! Beim Sonderverkauf gebrauchter Straßenbahnteile in Trachenberge wühlten Liebhaber begeistert in Kisten mit Sammlerstücken - für Laien nur Schrott ...

Die Hallen des Straßenbahnmuseums in Trachenberge.
Die Hallen des Straßenbahnmuseums in Trachenberge.  © Holm Helis

Die Teile stammen aus alten Straßenbahnen, das Straßenbahnmuseum baut sie aus und verkauft die Einzelteile.

Das trifft den Nerv von Nostalgikern wie Reinhard Kind (31) aus Naußlitz. Er verliebte sich in einen Tatra-Blinker. Was kann man damit anfangen? "Die Schaltung funktioniert, der kommt in die Wohnung", meint der Projektingenieur.

Für eine Innenanzeige bezahlte Daniel Anders (45) 200 Euro. "Das ist etwas ganz Besonderes. Ich habe extra ein Programm geschrieben, um sie zum Laufen zu bringen", erklärt der Softwareentwickler. Wegen seiner Sehschwäche durfte er selbst nie Straßenbahnfahrer werden ...

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Tankstellenwart Tony Marx (36) reiste aus Brandenburg an, investierte in eine Verkleidung mit Liniennetzplan, eine Außenverkleidung mit Dresden-Wappen und mehrere Kleinteile (Türöffner, Türnotentriegelung, Sprechstelle). Sie sollen seine Wohnung dekorieren.

Diesen Tatra-Blinker kaufte sich Reinhard Kind (31, l.). Tony Marx (36) aus Brandenburg hat eher ein Faible für DVB-Verkleidungen und Kleinteile.
Diesen Tatra-Blinker kaufte sich Reinhard Kind (31, l.). Tony Marx (36) aus Brandenburg hat eher ein Faible für DVB-Verkleidungen und Kleinteile.  © Bildmontage: Holm Helis
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Einen besonderen Fund machte Daniel Anders (45) mit dieser Anzeige.
Einen besonderen Fund machte Daniel Anders (45) mit dieser Anzeige.  © Holm Helis
Es wurden auch Straßenbahn-Sitze verkauft, Hannes Jacob (31) vom Museumsverein testete.
Es wurden auch Straßenbahn-Sitze verkauft, Hannes Jacob (31) vom Museumsverein testete.  © Holm Helis

Nächster Sonderverkauf schon im Sommer

Frank Löschau (49) wurde bei den Schildern fündig.
Frank Löschau (49) wurde bei den Schildern fündig.  © Holm Helis

Zufällig kamen Tom (38) und Annika (39) vorbei und kauften graue Halteschlaufen. "Hätte doch was, sie im Flur aufzuhängen."

IT-Spezialist Frank Löschau (49) nahm zwei Streckenschilder mit. "Ich bin eigentlich kein Straßenbahnfanatiker. Aber ich wohne in Prohlis und habe in Plauen studiert."

Im Sommer steht schon der nächste Sonderverkauf an. "Bis dahin wollen wir noch zwei Bahnen vom Fahrzeugtyp NGT6DD entkernen", sagt Hannes Jacob (31) vom Museumsverein.

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Danach heißt es abwarten, bis die nächsten Bahnen aufs Abstellgleis rollen.

Titelfoto: Bildmontage: Holm Helis

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