Ausverkauf in Trachenberge: Bahn-Fans ganz scharf auf Blinker, Sitze und Schilder
Dresden - Ansturm auf Türöffner, Halteschlaufen und Klappsitze der DVB! Beim Sonderverkauf gebrauchter Straßenbahnteile in Trachenberge wühlten Liebhaber begeistert in Kisten mit Sammlerstücken - für Laien nur Schrott ...
Die Teile stammen aus alten Straßenbahnen, das Straßenbahnmuseum baut sie aus und verkauft die Einzelteile.
Das trifft den Nerv von Nostalgikern wie Reinhard Kind (31) aus Naußlitz. Er verliebte sich in einen Tatra-Blinker. Was kann man damit anfangen? "Die Schaltung funktioniert, der kommt in die Wohnung", meint der Projektingenieur.
Für eine Innenanzeige bezahlte Daniel Anders (45) 200 Euro. "Das ist etwas ganz Besonderes. Ich habe extra ein Programm geschrieben, um sie zum Laufen zu bringen", erklärt der Softwareentwickler. Wegen seiner Sehschwäche durfte er selbst nie Straßenbahnfahrer werden ...
Tankstellenwart Tony Marx (36) reiste aus Brandenburg an, investierte in eine Verkleidung mit Liniennetzplan, eine Außenverkleidung mit Dresden-Wappen und mehrere Kleinteile (Türöffner, Türnotentriegelung, Sprechstelle). Sie sollen seine Wohnung dekorieren.
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Nächster Sonderverkauf schon im Sommer
Zufällig kamen Tom (38) und Annika (39) vorbei und kauften graue Halteschlaufen. "Hätte doch was, sie im Flur aufzuhängen."
IT-Spezialist Frank Löschau (49) nahm zwei Streckenschilder mit. "Ich bin eigentlich kein Straßenbahnfanatiker. Aber ich wohne in Prohlis und habe in Plauen studiert."
Im Sommer steht schon der nächste Sonderverkauf an. "Bis dahin wollen wir noch zwei Bahnen vom Fahrzeugtyp NGT6DD entkernen", sagt Hannes Jacob (31) vom Museumsverein.
Danach heißt es abwarten, bis die nächsten Bahnen aufs Abstellgleis rollen.
Titelfoto: Bildmontage: Holm Helis