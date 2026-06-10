Mit Nadel zum Sommerlook: Dresdner Tätowiererin macht Sommersprossen dauerhaft

Dresden - Sommersprossen liegen im Trend – und wer von Natur aus keine hat, kann inzwischen nachhelfen. Die 21-jährige Tätowiererin Hanna Metzner hat sich auf sogenannte Fake-Freckles-Tattoos spezialisiert und bietet die besondere Technik nun auch in ihrem Studio "TZR’S" auf der Leipziger Straße an, das ausschließlich Frauen vorbehalten ist.

Mit der "Stick-and-Poke-Technik" verleiht die 21-jährige Tätowiererin Hanna Metzner ihren Kundinnen einen natürlichen Sommersprossen-Look. © Hanna Metzner

Wie Hanna im Gespräch mit TAG24 erzählt, bietet sie die Anwendung erst seit Kurzem selbst an.

Dafür absolvierte sie eine Ausbildung in Köln bei Savage Beauty unter der Leitung von Tiana Roseck, bei der sie die Technik von Grund auf erlernte.

Neben Theorie zu Hauttypen, Farblehre und Hygiene stand vor allem die praktische Arbeit mit der speziellen "Stick-and-Poke-Technik" im Mittelpunkt. "Die größte Herausforderung ist, die Sommersprossen natürlich wirken zu lassen und Farbe, Größe sowie Platzierung individuell auf die Haut abzustimmen", erklärt die 21-Jährige.

Denn im Gegensatz zu klassischen Tattoos, bei denen ein auffälliges Motiv im Vordergrund steht, sollen Fake Freckles möglichst dezent wirken und ein natürliches, leicht gebräuntes Aussehen erzeugen. "Freckles Tattoos imitieren natürliche Sommersprossen und sorgen für einen dezenten, natürlichen Look", so die Dresdner Tätowiererin.

Sie ergänzt: "Mich hat vor allem gereizt, eine neue, natürliche Technik zu lernen, die Menschen hilft, ihr Erscheinungsbild zu verbessern und mehr Selbstbewusstsein zu bekommen."

Gerade der unauffällige, aber sichtbare Effekt macht für viele Kundinnen den Reiz dieser Methode aus. Viele Kundinnen erhoffen sich zudem, damit bestimmte Hautunregelmäßigkeiten optisch auszugleichen oder insgesamt frischer und jünger zu wirken.