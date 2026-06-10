Mit Nadel zum Sommerlook: Dresdner Tätowiererin macht Sommersprossen dauerhaft
Dresden - Sommersprossen liegen im Trend – und wer von Natur aus keine hat, kann inzwischen nachhelfen. Die 21-jährige Tätowiererin Hanna Metzner hat sich auf sogenannte Fake-Freckles-Tattoos spezialisiert und bietet die besondere Technik nun auch in ihrem Studio "TZR’S" auf der Leipziger Straße an, das ausschließlich Frauen vorbehalten ist.
Wie Hanna im Gespräch mit TAG24 erzählt, bietet sie die Anwendung erst seit Kurzem selbst an.
Dafür absolvierte sie eine Ausbildung in Köln bei Savage Beauty unter der Leitung von Tiana Roseck, bei der sie die Technik von Grund auf erlernte.
Neben Theorie zu Hauttypen, Farblehre und Hygiene stand vor allem die praktische Arbeit mit der speziellen "Stick-and-Poke-Technik" im Mittelpunkt. "Die größte Herausforderung ist, die Sommersprossen natürlich wirken zu lassen und Farbe, Größe sowie Platzierung individuell auf die Haut abzustimmen", erklärt die 21-Jährige.
Denn im Gegensatz zu klassischen Tattoos, bei denen ein auffälliges Motiv im Vordergrund steht, sollen Fake Freckles möglichst dezent wirken und ein natürliches, leicht gebräuntes Aussehen erzeugen. "Freckles Tattoos imitieren natürliche Sommersprossen und sorgen für einen dezenten, natürlichen Look", so die Dresdner Tätowiererin.
Sie ergänzt: "Mich hat vor allem gereizt, eine neue, natürliche Technik zu lernen, die Menschen hilft, ihr Erscheinungsbild zu verbessern und mehr Selbstbewusstsein zu bekommen."
Gerade der unauffällige, aber sichtbare Effekt macht für viele Kundinnen den Reiz dieser Methode aus. Viele Kundinnen erhoffen sich zudem, damit bestimmte Hautunregelmäßigkeiten optisch auszugleichen oder insgesamt frischer und jünger zu wirken.
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Hanna tätowiert ausschließlich Frauen
Ihr erstes Freckles-Tattoo stach die Tätowiererin nach einer intensiven Vorbereitungszeit bereits während der Schulung an einem Modell.
Laut Hanna ist die Nachfrage in ihrem Studio bereits jetzt überraschend hoch. "Ich habe bereits einige Terminanfragen – meine Kundinnen sind sehr interessiert", berichtet die 21-Jährige.
Je nach Umfang kostet ein Freckles-Tattoo bei ihr zwischen 250 und 650 Euro. Über die Website können Termine gebucht werden.
Dabei bleibt sie ihrer Linie treu und tätowiert ausschließlich Frauen. "Da ich in meinem Studio ein Safe-Space-Konzept verfolge, biete ich Fake Freckles nur für Frauen an", so Hanna.
Doch dabei soll es nicht bleiben: Künftig möchte sie ihr Angebot ausbauen und auch eine weitere Freckles-Artistin ausbilden. Dafür sucht sie aktuell einen Lehrling, der die Technik im Rahmen einer Schulung erlernen möchte.
Titelfoto: Hanna Metzner