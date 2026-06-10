Plötzlich Funkstille: Deshalb waren Radio-Programme in Dresden stundenlang nicht zu hören

Dresden - Plötzlich war Stille: Am Dienstagnachmittag konnten Dresdner mehrere Radioprogramme des MDR stundenlang nicht empfangen. Der Grund dafür lag im Südosten der Landeshauptstadt.

Wegen Wartungsarbeiten am Dresdner Fernsehturm waren MDR-Radioprogramme in der Stadt zeitweise nicht empfangbar. (Archivfoto) © Deutsche Funkturm GmbH

Wie die Deutsche Funkturm GmbH auf TAG24-Nachfrage erklärte, mussten planmäßige Wartungsarbeiten an den Sendeanlagen des Fernsehturms im Außenbereich sowie im Inneren des sogenannten Sektkelchs durchgeführt werden.

"Die jährliche Kontrolle umfasst unter anderem die Überprüfung von Antennen, Leitern, Abdichtungen sowie des gesamten Stahlbaus", erklärte Sprecher Benedikt Albers. Dafür seien speziell ausgebildete Servicetechniker fast bis zur Spitze des Turms auf 248 Meter geklettert.

Zu ihrem Schutz vor elektromagnetischen Feldern hätten die Anlagen für die Zeit der Wartung abgeschaltet werden müssen. "Um die Beeinträchtigungen im Rundfunkprogramm möglichst gering zu halten, haben wir den reibungslosen Ablauf der Arbeiten zusammen mit den Sendeanstalten minuziös geplant und vorbereitet", so Albers weiter.

Laut MDR dauerte der Ausfall von 13.15 bis 17.55 Uhr. Betroffen seien neben dem Sachsenradio auch MDR Aktuell, MDR Kultur und MDR Jump auf den Dresdner Frequenzen über UKW und DAB+ gewesen.