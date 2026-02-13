Automat gesprengt: Massive Zugausfälle im Dresdner Berufsverkehr

Dresden - Massive Behinderungen bei der Dresdner S-Bahn! Wegen Vandalismus kam es am Freitagmorgen zu zahlreichen Ausfällen im Berufsverkehr.

Ein gesprengter Fahrkartenautomat am S-Bahnhof Strehlen sorgte am Freitagmorgen für große Beeinträchtigungen. (Archivfoto) © Steffen Füssel

"Gegen 4.46 Uhr erhielten wir die Meldung einer Kundenbetreuerin, dass ein Fahrkartenautomat am Bahnhof Strehlen gesprengt worden sei", erklärte Bundespolizei-Sprecher Thomas Bergel (45) gegenüber TAG24. Dies habe sich vor Ort dann auch bestätigt.

"Das Gerät wurde komplett zerstört", so Bergel weiter. Zunächst hätte der Bahnsteig inklusive der zwei Gleise bis 8.20 Uhr gesperrt werden müssen. "Dann durften Züge ohne Halt durchfahren." Wenig später hätten ab 8.35 Uhr auch wieder Aus- und Einstiege erfolgen dürfen.

Während der Sperrung mussten betroffene Fahrgäste der S1 und S2 auf das DVB-Angebot ausweichen.

Laut Augenzeugen waren am Hauptbahnhof vermehrt Ansagen zu hören, dass die Halte bis Heidenau entfallen - wegen der abweichenden Fahrten über die Ferngleise.