Automatenladen boomt: Diese Produkte sind bei den Kunden besonders gefragt

"Vendys"-Inhaber Walter Bersch (33) hat alle Hände voll zu tun, um die begehrten Produkte nachzufüllen. © Stefan Häßler

Vor allem Schüler und Arbeitspendler zwischen 6 und 8 Uhr sowie Nachtschwärmer sorgen für ordentliche Umsätze.

Besonders gefragt sind Snacks und Getränke - "Kinder Schoko-Bons Crispy geht richtig viel weg, 70 Stück in der kurzen Zeit", so Inhaber Walter Bersch (33). Durstlöscher und Calypso-Getränke wurden je 180-mal verkauft, von Cannabis-Produkten sogar schon 350 Gramm.

Insgesamt haben die Automaten in den ersten dreieinhalb Wochen knapp 4000 Produkte ausgespuckt. Auch die Warenkorbfunktion, mit der man bis zu zehn Artikel auf einmal auswählen kann, käme super an.

Der Erfolg bestärkt den Automaten-Betreiber in seinen Expansionsplänen: "Ich schaue schon nach neuen Immobilien, mein Wunsch wäre die Louisenstraße in der Neustadt. Aber auch in Radebeul fehlt so was - die Lücke hier zu füllen, wäre echt spannend."