Trotz zahlreicher Umbauten: DVB-Haltestellen nicht mal zur Hälfte barrierefrei

Der Straßenbahnhalt Louisenstraße soll ab 2026 barrierefrei umgestaltet werden. © Eric Münch

Die kürzlich von der Stadt präsentierten Zahlen sind ernüchternd: Lediglich 41 Prozent der Bushaltestellen und 65 Prozent der Bahnstationen (einschließlich gemeinsamer und reiner Straßenbahn-Stopps) sind vollständig barrierefrei.

Über das Stadtgebiet verteilt stellt die Situation Betroffene vor Herausforderungen. So sind beispielsweise Stationen in der Umgebung des Uniklinikums, am Nürnberger Platz (Südvorstadt) oder in der Neustadt (Bischofsweg, Louisenstraße) nach wie nicht barrierefrei.

Zu einer optimalen Haltestelle gehören in der Regel ein ebenerdiger Einstieg, Blindenleitstreifen und Markierungen für Rollstuhlfahrer.