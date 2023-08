"Bacchus" von Wackerbarth: Radebeuler Wein reist nach Nordeuropa!

Radebeul - Darauf ein Prosit - oder wie der Finne sagt: "Kippis!" Zum ersten Mal liefert das Staatsweingut Wackerbarth Wein von Radebeul nach Helsinki. Zwei Paletten mit 756 Flaschen "2022er Bacchus trocken" traten am gestrigen Dienstag die weite Reise an.

"Die Weine werden von einer Spedition mit anderen Gütern nach Finnland gefahren. Rund sieben Tage sind sie für die etwa 1700 Kilometer lange Strecke inklusive einer Fährüberfahrt unterwegs", so Weingut-Sprecher Martin Junge (38).

"Deutsche Weine sind in Finnland sehr beliebt. Die Importe steigen seit Jahren. 23 Prozent aller in Finnland verkauften Weißweine stammen aus Deutschland", weiß Weinexperte und Import-Berater Jörg Philipp. Doch vor dem Genuss kommt der Transport.

"In Helsinki wird der Wein dann ausschließlich in den "Alko"-Läden verkauft, die das Einzelhandelsmonopol für Alkohol halten." Kostet bei uns der "Bacchus" (0,75 Liter) 14 Euro, "wird er wohl in Finnland zwischen 20 und 25 Euro verkauft werden", schätzt Junge.