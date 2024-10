Dresdner Südosten vom Zug-Verkehr abgeschnitten: Jetzt äußert sich die Deutsche Bahn

Dresden - Der Dresdner Südosten ist bis einschließlich Sonntag vom S-Bahn-Verkehr abgekoppelt . Betroffene ÖPNV-Nutzer müssen Fahrzeitverlängerungen und Anschlussverluste in Kauf nehmen. Jetzt ist klar, was genau die Gründe für die Einschränkungen sind.

Zugleich müssten auch Schienen in Heidenau ausgetauscht werden. Dafür würden rund 2600 Betonschwellen neu verlegt, heißt es vonseiten der DB.

So würden derzeit als Hauptmaßnahme notwendige Gleis- und Weichenerneuerungen im Bahnhof Pirna durchgeführt.

Wie die Deutsche Bahn (DB) gegenüber TAG24 in einer verspäteten Antwort mitteilte, mussten die S-Bahn-Gleise wegen gleich mehrerer Arbeiten gesperrt werden.

Wenn alles glattläuft, soll die Strecke in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder freigegeben werden. So lange müssen Pendler und Reisende an den Haltestellen Strehlen, Reick, Dobritz, Niedersedlitz und Zschachwitz auf SEV-Busse ausweichen oder das DVB-Angebot nutzen.