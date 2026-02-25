Trotz Kriminalitäts-Problem: Dresdner Hauptbahnhof ist richtig beliebt!

Dresden - Barrierefrei, gut beleuchtet, zentral gelegen? Eines der wichtigsten Aushängeschilder jeder Großstadt ist der Hauptbahnhof. In einer aktuellen Studie des Reiseportals " tripz.de " zählt der Dresdner zu den zehn besten Deutschlands.

Im Vergleich zu Bahnhöfen anderer Großstädte, ist es in Dresden durch das Glasdach sehr hell. © Holm Helis

Die Google-Bewertungen von Pendlern und Touristen an 388 Hauptbahnhöfen wurden ausgewertet. Mit 4,3 von möglichen 5 Sternen bei 2295 abgegebenen Bewertungen landet Dresden auf Platz 8 (Bundesschnitt liegt bei 3,7 Sternen).

Dabei punktete er durch die Möglichkeit, in kleinen Shops oder auch sonntags im Supermarkt einkaufen zu können. Die Bahnhofshalle mit "lichtdurchflutetem Glasdach" sowie die Lage als "idealer Startpunkt für einen Besuch der Dresdner Altstadt" waren ebenso ausschlaggebend.

Überraschend dabei: "Reisende loben vor allem die Übersichtlichkeit und die angenehme Atmosphäre", heißt es in der Begründung.

Weiterhin bleibt die Ostseite des Hauptbahnhofs durch Schmuddelecken mit üblen Gerüchen zumindest problematisch. Auch der Bahnhofs-Vorplatz ist trotz nahe gelegener City-Wache immer noch Anlaufstelle für Dealer und Taschendiebe.

"Wir sind stolz auf unseren Dresdner Hauptbahnhof", konstatiert eine Sprecherin der Deutschen Bahn Sachsen angesichts der Top-Platzierung. Das Spitzenergebnis sei dabei kein Zufall: "Täglich sind rund 50 Mitarbeiter im Einsatz, die die Reisenden und Besucher informieren, den Hauptbahnhof sauber halten, für Sicherheit sorgen und den reibungslosen Ablauf vor und hinter den Kulissen ermöglichen."

Diesen Einsatz scheinen die Besucher zu würdigen, "dafür bedanken wir uns", so die DB-Sprecherin.