Zug-Ausfälle in Dresden wegen Bauarbeiten: Diese S-Bahn-Linie ist betroffen

Bauarbeiten behindern den Zugverkehr in Dresden! Bis einschließlich Freitag kann eine S-Bahn-Linie in den späteren Abend- und Nachtstunden nicht rollen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Bauarbeiten behindern den Zugverkehr in Dresden! Bis einschließlich Freitag kann die S3 in den späteren Abend- und Nachtstunden nicht rollen.

Mehrere S3-Fahrten müssen ab dem Dresdner Hauptbahnhof durch Busse ersetzt werden. (Archivbild)
Mehrere S3-Fahrten müssen ab dem Dresdner Hauptbahnhof durch Busse ersetzt werden. (Archivbild)  © Holm Helis

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sind vier Abfahrten am Dresdner Hauptbahnhof mit den Zugnummern 33034, 33036, 33038 sowie 33060 betroffen.

In der Gegenrichtung fallen die Züge 33035, 33037, 33039 und 333061 aus.

Es ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Haltestelle am Hauptbahnhof befindet sich auf der Strehlener Straße (Steig 7).

Der Fahrplan ist im Baustellenportal der DB abrufbar.

Reisende sollten beachten, dass die Mitnahme von Fahrrädern und Kinderwägen sowie die Beförderung von mobilitätseingeschränkten Personen nur bedingt möglich ist.

