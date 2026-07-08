Stau-Chaos in Nickern: Kaufpark zieht die Reißleine

Dresden - Wegen Bauarbeiten von SachsenEnergie ist die Michaelisstraße in Dresden auf Höhe des Möbelhauses Sconto gesperrt. Am Montag mussten Autofahrer deshalb starke Nerven beweisen. Die Sperrung sorgte rund um den Kaufpark und auf den Parkdecks für erhebliche Verkehrsprobleme . Die Verantwortlichen reagierten prompt und fanden offenbar eine Lösung für das Verkehrschaos.

Nun ist die Ausfahrt vom oberen Parkdeck zur Michaelisstraße wieder möglich. Die Einfahrt bleibt weiterhin gesperrt. © TAG24 / IK

Wegen der Erneuerung von Stromleitungen ist der Kaufpark Nickern bis zum 14. August nur noch über die Tschirnhausstraße erreichbar. Die Zufahrt von der Michaelisstraße aus war vollständig gesperrt. Inzwischen ist die Ausfahrt wieder einspurig freigegeben.

Die Baustellenampel, welche die Zufahrt vom unteren zum oberen Parkdeck und zurück einspurig regelte, sorgte am ersten Tag der Baustelle für viel Frust bei Autofahrern. Daraufhin arbeitete der Kaufpark an einer Lösung für das Verkehrschaos.

Gegenüber TAG24 berichteten mehrere Kunden am Montag von Wartezeiten von mehr als einer Stunde, um das Gelände wieder verlassen zu können.

Nun können Kunden des Einkaufszentrums über die Tschirnhausstraße auf das Areal fahren und anschließend wie gewohnt über die Rampe ohne Ampel auf das obere Parkdeck gelangen. Von dort aus ist die Ausfahrt über die Michaelisstraße wieder möglich. Die Änderung soll für Entlastung sorgen.

Auf Facebook schreibt der Kaufpark: "Gemeinsam haben wir intensiv an einer Lösung gearbeitet und Maßnahmen umgesetzt, um den Verkehrsfluss ab sofort bestmöglich zu steuern und die Situation vor Ort zu verbessern." Zudem entschuldigte sich das Unternehmen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.