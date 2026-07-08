DDR-Fotograf Norbert Vogel zeigt alte Aufnahmen von Leipzig in der Dresdner SLUB

Dresden - In der neunten Ausgabe der Ausstellungsreihe "loungeaffairs" zeigt die Deutsche Fotothek eine Werkschau mit Arbeiten des Fotografen Norbert Vogel in der Cafeteria Bib-Lounge der SLUB .

Fotografie "Friedrich-Engels-Platz, Leipzig" (1985) von Norbert Vogel. © Deutsche Fotothek/Norbert Vogel

Unter dem Titel "Stadtraum" sind Aufnahmen von Leipzig aus den letzten Jahrzehnten der DDR zu sehen, einer Stadt zwischen Agonie und Aufbruch.

Norbert Vogel (1944–2023) gehörte zu den Großen der ostdeutschen Fotografie. Leipzig zeigte er ab Mitte der 70er-Jahre als seltsam leeren Lebensraum, grau und im Smog versinkend. 2023 hatte die Fotothek Vogels komplettes Negativarchiv übernommen.

Die Schau läuft bis 24. Januar 2027, Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.