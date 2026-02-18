Bus-Crash hinterließ Ruine: Dresdner Feinbäckerei wiedereröffnet

Dresden - Ein lauter Knall und das Lebenswerk liegt in Trümmern. Mit mühevoller Kleinstarbeit kann es wieder neu entstehen, beweist Bäckermeister Stefan Richter (51). Vor zwei Jahren krachte ein Bus in seine Filiale an der Bautzner Landstraße in Dresden-Bühlau , hinterließ einen Trümmerhaufen. Heute gibt es dort wieder Brot, Brötchen und Pfannkuchen. Der Endspurt wird allerdings noch mal Kraft kosten.

Bäckermeister und Chef in dritter Generation: Stefan Richter (51) präsentiert seine Pfannkuchen. © Norbert Neumann

"Es war der 15. Januar 2024 um 2.18 Uhr", erinnert sich Meister Richter ganz genau. Er lächelt zwar fröhlich in seiner Backstube, blickt dann aber müde zu Boden.

In jener Nacht war ein Bus der städtischen Verkehrsbetriebe frontal in die Hauswand seiner Bäckerei gekracht. Der Busfahrer war in einen Sekundenschlaf gefallen (darf nach Prozess im November 2024 wieder Bus fahren).

Die 2020 frisch sanierte Bühlauer Feinbäckerei, die der Bäckermeister in dritter Generation führt, war komplett demoliert. Viel Kraft und Zeit auch nach Feierabend hat Richter in den vergangenen zwei Jahren investiert, um das Geschäft am Laufen zu halten und schließlich frisch saniert wiederzueröffnen.

"Sind alle Handwerker kontaktiert, wann kommt der Gutachter ... Du kannst irgendwann nicht mehr schlafen." Es sei vor allem seinem Team zu verdanken, sagt der Chef, dass er überhaupt die Kraft aufbringen konnte, erneut von vorn anzufangen.