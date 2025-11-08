Das ist diesen Winter neu im Carolaschlösschen
Dresden - Statt einer ruhigen Kugel schiebt "Carolaschlösschen"-Wirt Moyd Karrum (45) Eisstöcke über die glatte Bahn.
Erstmals in diesem Winter und ab sofort lädt das beliebte Ausflugslokal im Großen Garten in Dresden zum Eisstockschießen ein.
Wo im Sommer Biergarten-Gäste schmausten, locken jetzt zwei zwölf Meter lange Kunststoffbahnen täglich (11-20 Uhr) zum Sportvergnügen.
"Das Eisstockschießen ist ein Projekt unserer Azubis im dritten Lehrjahr. Sie haben sich um alles gekümmert - von der Vermarktung bis zur Umsetzung", so Karrum.
Er hat "nur" die Kohle lockergemacht - die Bahnen in der Schweiz und aus Österreich vier Heiztische samt Grill geordert.
"Zum Eisstockschießen können verschiedene Pakete zum Selbergrillen an der Bahn bestellt werden." Eine Bahn kostet 69 Euro pro Stunde, Lattlschießen 79 Euro.
Titelfoto: Petra Hornig