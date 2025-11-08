Das ist diesen Winter neu im Carolaschlösschen

Dresden - Statt einer ruhigen Kugel schiebt "Carolaschlösschen"-Wirt Moyd Karrum (45) Eisstöcke über die glatte Bahn.

Moyd Karrum (45) lädt zum Eisstockschießen ins Carolaschlösschen ein. © Petra Hornig

Erstmals in diesem Winter und ab sofort lädt das beliebte Ausflugslokal im Großen Garten in Dresden zum Eisstockschießen ein.

Wo im Sommer Biergarten-Gäste schmausten, locken jetzt zwei zwölf Meter lange Kunststoffbahnen täglich (11-20 Uhr) zum Sportvergnügen.

"Das Eisstockschießen ist ein Projekt unserer Azubis im dritten Lehrjahr. Sie haben sich um alles gekümmert - von der Vermarktung bis zur Umsetzung", so Karrum.