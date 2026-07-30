Lichter im Lingnerschloss könnten auch ganz ausgehen

Dresden - Trotz Gastro-Streits am Lingnerschloss soll der Betrieb des Schlosses laut Insolvenzverwaltung bis zum Stadtratsentscheid gesichert sein. Danach drohen jedoch die Lichter auszugehen.

Die Zukunft des Lingnerschlosses ist weiter offen. © Norbert Neumann

Nach dem Auszug der Lingnerterrassen soll das Spitzhaus-Radebeul-Team ab kommendem Sonntag zumindest den Biergarten übernehmen, plant die Insolvenzverwaltung.

Für die städtische Entwicklungsgesellschaft "Stesad", die zuletzt als Schloss-Betreiber eingesprungen war, laufen wie für die bestehende Gastro die Verträge am Freitag aus.

Der Weiterbetrieb des Schlosses bis zum anstehenden Ratsentscheid sei bereits gesichert, hatte ein Sprecher der Insolvenzverwaltung dazu vor wenigen Wochen mitgeteilt.

"Die vom Förderverein bewirtschafteten Veranstaltungsräume stehen in diesem Zeitraum unverändert der Öffentlichkeit zur Verfügung." Dafür sorgten wie zuvor die ehrenamtlichen Mitglieder.

Das könnte sich jedoch nach dem 3. September ändern.