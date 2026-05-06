Bewegende Momente am Neumarkt: Dieser Stolperstein erinnert an einen mutigen Zeugen Jehovas

Dresden - Am Dresdner Neumarkt wurde am Mittwoch ein "Stolperstein" verlegt, der eine bewegende Geschichte erzählt. Eine Geschichte von Verfolgung, Mut und einem Mann, der selbst während seiner acht Jahre in Konzentrationslagern nicht aufgab und überlebte.

Zur Verlegung des Stolpersteins kamen zahlreiche Dresdner und legten Blumen nieder. © Norbert Neumann

Am Neumarkt 10, dem früheren Standort des "Hotel Stadt Rom", wurde der 1902 geborene Jurist Ernst Wauer am 19. Oktober 1936 verhaftet. Sein "Vergehen": Als Zeuge Jehovas hatte er an einem Kongress in der Schweiz teilgenommen und verbotene Schriften besessen.

Was folgte, waren acht Jahre Haft, Folter und Leid.

Für seine Familie kam die Verhaftung wie ein Schock. Sein Enkel Norbert Meier (64) erinnert sich an die Erzählungen seiner Mutter: "Auf einmal stand die Polizei da – blitzschnell war alles vorbei", erzählt sie ihm.

"Ein Polizist wollte sie beruhigen und sagte: 'Wir nehmen Papa nur kurz mit.' Aber als die Schule vorbei und Papa nicht da war, stellte sich heraus: Der Papa kommt nicht mehr so schnell wieder."

Wauer wurde verhört, geschlagen und später in mehrere Konzentrationslager verschleppt. Doch selbst dort gab er anderen Halt: Er organisierte heimlich Bibelstunden, ließ verbotene Schriften vervielfältigen und stärkte Mitgefangene.

Sein Widerstand ging so weit, dass die SS sogar seine Hinrichtung beantragte. Doch dazu kam es nicht. Kurz zuvor wurde er in ein anderes Lager verlegt und entging dem Tod.