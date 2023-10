Bis 2035! So will SachsenEnergie Dresden klimaneutral machen

Dresden - Kampf dem Klimawandel: SachsenEnergie macht damit jetzt in Dresden ernst. Schon in zwölf Jahren sollen die klimaschädlichen Emissionen de facto auf null heruntergefahren werden. Der Dresdner Energiekonzern startet dafür ein milliardenschweres Umbauprogramm.

Noch eine CO₂-Schleuder: Das Gasturbinen-Heizkraftwerk an der Nossener Brücke in Dresden. Immerhin: Die Rauchschwaden aus dem Kühlturm bestehen aus unbedenklichem Wasserdampf. © PR/SachsenEnergie

Das Zauberwort für die grüne Zukunft in Dresden heißt "Dekarbonisierung": Der Ersatz aller fossilen Brennstoffe wie Kohle und Gas durch erneuerbare Energien - oder durch Energieeinsparungen (siehe Kasten).

"Das Konzept ist unser zentraler Fahrplan in eine CO₂-freie Zukunft in unserem gesamten Versorgungsgebiet", so SachsenEnergie-Vorstand Axel Cunow (44).



Kein Bereich des Unternehmens bleibt davon unberührt: Für das Fernwärmenetz soll künftig konsequent industrielle Abwärme genutzt werden. Auch Großwärmepumpen und -Speicher und Elektrodenheizkessel werden zum Einsatz kommen.

Künftiger Energielieferant soll (möglichst "grün" erzeugter) Wasserstoff werden. Außerdem soll die Nutzung von Abwärme aus der Abfallverwertung künftig unabhängig vom Strompreis Wärme produzieren.