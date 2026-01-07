Blutreserven knapp: DRK lockt mit besonderem Gewinnspiel

Dresden - Noch keinen Neujahrsvorsatz? Wie wäre es mit Blutspenden und damit auch noch etwas Gutes tun?

Jeder gesunde Mensch ab 18 Jahren darf Blut spenden. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das rät der Blutspendedienst des DRK Nord-Ost. Bis zum 27. Februar gibt es hier als Belohnung auch etwas Besonderes zu gewinnen.

Gerade mit Beginn des neuen Jahres seien die Blutreserven besonders knapp, "denn in den Weihnachtsferien waren viele Spender verreist, und an den Feiertagen konnten nicht im gewohnten Umfang Termine angeboten werden", erklärt DRK-Sprecherin Kerstin Schweiger (60).

Um die Spendentrommel anzukurbeln, lockt das DRK nun gemeinsam mit dem ADAC mit einem besonderen Gewinnspiel.