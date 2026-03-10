Bombensuche am Elbufer: Heute fällt die Entscheidung über eine Groß-Evakuierung

Dresden - Am heutigen Dienstag stellt sich heraus, ob im Erdreich an der Carolabrücke scharfe Weltkriegsbomben schlummern . Dann müssten 18.055 Anwohner raus aus ihren Wohnungen. Was müssen sie beachten?

Hier könnte scharfe Munition begraben liegen. © Eric Münch

Seit Herbst ließ die Stadt das Gebiet um die ehemalige Carolabrücke auf Kampfmittel untersuchen, an zwei Stellen auf Neustädter Elbseite könnten tatsächlich Bomben liegen.

Am Dienstag ab 16 Uhr legen Fachleute die Verdachtspunkte frei. Gegen 18 Uhr soll feststehen, ob evakuiert werden muss. Im schlimmsten Fall sofort und über Nacht.

"Ziel ist es, die Untersuchung unter möglichst sicheren und kontrollierten Bedingungen durchzuführen und die Auswirkungen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten", schreibt die Stadt.

Anwohnern sei geraten, im Evakuierungsfall Unterschlupf bei Bekannten außerhalb der Evakuierungszone finden.