Brandgefahr! Stadt warnt vor Akkus im Restmüll

Weil immer mehr falsch entsorgte Akkus Großbrände auslösen, startet in Dresden jetzt eine Aufklärungskampagne zur richtigen Entsorgung.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Es ist eine unterschätzte Gefahr, die jedoch Millionenschäden verursacht: Rathaus, Stadtreinigung (SRD) und Feuerwehr warnen vor falsch entsorgten Akkus, die Großbrände auslösen können. Auch in Dresden häufen sich die Fälle.

Die Rauchsäule war kilometerweit sichtbar: Im Mai brannte eine Müllhalle in Großzschachwitz.  © Roland Halkasch

Sollten Sie mal wieder eine große schwarze Rauchsäule sehen, handelt es sich wahrscheinlich um Akkus oder Batterien, die ein Feuer ausgelöst haben.

Wie etwa im Mai, als eine Veolia-Müllhalle abfackelte, 70 Kameraden ganztägig beschäftigte, und als Brandgeruch durch ganz Dresden zog.

Etwa fünfmal im Jahr brennen Müllfahrzeuge der Stadtreinigung, warnt SRD-Geschäftsführer Alf Schwaten (56), weil im Restmüll entsorgte Akkus oder Batterien durch Beschädigungen oder Verformungen Kurzschlüsse und Feuer auslösten.

"Die Größe spielt keine Rolle. Es brannte bereits wegen einer Mini-Batterie in einer Glückwunschkarte", so Schwaten. Die Gefahr habe in den letzten Jahren zugenommen, auch wegen der Verbreitung von Powerbanks, E-Zigaretten oder Ohrhörern. Wegen ihrer Energiedichte besonders gefährlich sind Lithium-Ionen-Akkus.

Auch kleine Akkus wie in diesem Ohrhörer können einen Großbrand auslösen, wenn sie falsch entsorgt werden.  © Holm Helis
Starten eine Informationskampagne: Feuerwehrsprecher Michael Klahre (46, v.l.), Abfallwirtschafts-Abteilungsleiter Thomas Kügler (55) und SRD-Geschäftsführer Alf Schwaten (56).  © Holm Helis
Solche Aufkleber sind bald auf Restabfallbehältern angebracht.  © Holm Helis

Umweltbürgermeisterin startet Aufklärungskampagne

Stadt und Feuerwehr appellieren: Entsorgen Sie Batterien und Akkus (bzw. Elektro-Altgeräte) nicht im Restmüll, sondern auf den Sammelstellen der Wertstoffhöfe oder in Geschäften im Handel, wo sie auch recycelt werden!

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) startet dazu jetzt eine Aufklärungskampagne mit beklebten Müllfahrzeugen und -tonnen.

Titelfoto: Bildmontage: Holm Helis

