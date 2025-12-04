Jeden Tag eine andere Idee: Bibliothek verschönert den Advent

Dresden - "Freue Dich, Christkind kommt bald": Das lässt sich die Zentralbibliothek nicht zweimal sagen und lädt auch in diesem Jahr im Rahmen von "Advent im Palast" wieder zu einem bunten Weihnachtsprogramm ein.

Die Zentralbibliothek befindet sich im Kulturpalast. © Norbert Neumann

Mit Blick auf den 591. Striezelmarkt wird es bis zum 23. Dezember jeden Tag (außer sonntags) um 17 Uhr im Kulturpalast besonders festlich: So dürfen sich kleine und große Weihnachtsliebhaber auf Lesungen, Bastel-Workshops und Konzerte freuen.

"Am 15. lesen Alina Weber und Simon Käser vom tjg.theater junge generation Weihnachtsklassiker der Kinderliteratur vor. Und am 17. findet das Weihnachtliche Basteln mit Buchseiten statt", nennt Bibo-Sprecherin Hannah Schöller (32) nur zwei Veranstaltungen als kleinen Vorgeschmack.

Für eingefleischte "Die Maus"-Fans gibt es Freitag schon einen besonderen Höhepunkt: Hier haben sie die Möglichkeit, bei einer "Kinderfragenshow" mit Jana Forkel (37), bekannt aus "Die Sendung mit der Maus" und "neuneinhalb", die Autorin Gerda Raidt (50) und Wissenschaftler der TU Dresden alles zu fragen, "was sie schon immer mal zum Thema Familie und Generationen wissen wollten", erklärt Bibo-Sprecherin Schöller.