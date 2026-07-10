Breitbandausbau geht weiter: Diese Dresdner Stadtteile bekommen Glasfaser von der SachsenEnergie

Dresden - Bewohner der Radeberger Vorstadt und Friedrichstadt dürfen sich auf Glasfaser von der SachsenEnergie freuen.

Die SachsenEnergie will bis 2028 200.000 Haushalte in Sachsen mit einem Glasfaseranschluss versorgen. © SachsenEnergie

Knapp 10.000 Wohn- und Geschäftseinheiten in der Friedrichstadt und der östlichen Radeberger Vorstadt erhalten eine Breitbandverbindung. Das teilt die SachsenEnergie am Freitag mit.

Damit die Dresdner künftig mit bis 1000 Mbit pro Sekunde surfen können, müssen Eigentümer einen Gestattungsvertrag unterzeichnen. Nur so erhält die SachsenEnergie die Erlaubnis, auf den Grundstücken zu bauen und die Glasfaser bis zum Haus zu verlegen.

Um pünktlich mit dem Bau (Kosten rund zwölf Millionen Euro) am 12. September beginnen zu können, muss der von den Eigentümern unterzeichnete Vertrag bis spätestens zum 31. August zurückgesendet werden.

Alle relevante Infos befinden sich auf dem persönlichen Anschreiben, teilt der Kommunalversorger mit. Der Bau der Trasse wird voraussichtlich bis Ende 2028 dauern.

"Da das Kupfernetz in den kommenden Jahren schrittweise außer Betrieb gehen wird, ist es wichtig, dass sich die Menschen in der aktuellen Ausbauphase für einen Glasfaseranschluss entscheiden", heißt es weiter.

Mieter, die sich für einen Glasfaseranschluss interessieren, können sich an ihren Vermieter wenden.