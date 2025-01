Im Bann der Bombe: So lief der Tag der Entschärfung in Dresden

Dresden - Eine britische 250-Kilo-Bombe legte am Donnerstag das Dresdner Zentrum lahm. So kam es schon ab dem frühen Morgen zu weitreichenden Sperrungen in Alt- und Neustadt, 10.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Diesmal machte es der Sprengkörper den Einsatzkräften recht einfach.