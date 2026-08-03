Vier Jahre Planung umsonst: Baustopp für Skateanlage in Dresden

Dresden - Dass es an der Brücke Budapester Straße gewaltig bröckelt und immer mehr Spanndrähte reißen, ist bekannt. Dabei besonders bitter: Eigentlich entstand hier momentan eine Skateanlage für knapp 460.000 Euro. Nun heißt es: Baustopp!

Hier wollten sich die Skater gerne austoben - wird wohl nix. © Ove Landgraf

Investiert wurden dabei schon etwa 250.000 Euro. Bereits 2022 wurde die Skateanlage beschlossen. Insbesondere "leere" Räume unter Brücken sollen so sinnvoll genutzt werden.

"Eine Skatefläche unter einem Bauwerk ist auch bei Regen nutzbar und bietet so eine andere Aufenthaltsqualität als andere", erklärt das Rathaus.

Vor allem die Skateboarder vom Verein "Dresden rollt" waren von der Idee angetan. Denn gerade für sie sind Skate-Rückzugsorte Mangelware.

"Wenn was passiert, ist es fast immer über Eigeninitiative. Es wäre sehr schade, wenn sich nichts weiter tut. Man könnte beispielsweise die Anlage unter der Löbtauer Brücke ausweiten. Oder eben weitere Flächen suchen", betont Skateboard-Profi Sebastian Linda (42) vom Verein "Dresden rollt".